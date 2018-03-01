 خبر اليوم: خسائر مادية جسيمة بمختلف مناطق المملكة بسبب الرياح القوية ﻿

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مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 19:36

خبر اليوم: خسائر مادية جسيمة بمختلف مناطق المملكة بسبب الرياح القوية

خبر اليوم: خسائر مادية جسيمة بمختلف مناطق المملكة بسبب الرياح القوية
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