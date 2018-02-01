 بالفيديو..شنو رأيكم فالعقوبات اللي فرضاتها الجامعة على فريق الرجاء بعد أحداث الشغب؟؟ ﻿

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بتاريــخ : 28 فبراير 2018 / 16:21

بالفيديو..شنو رأيكم فالعقوبات اللي فرضاتها الجامعة على فريق الرجاء بعد أحداث الشغب؟؟

شنو رأيكم فالعقوبات اللي فرضاتها الجامعة على فريق الرجاء بعد أحداث الشغب؟؟
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