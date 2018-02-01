 شهادة صــادمة عاملة تتهم مديرها بالتحرش الجنسي بشركة في آسفي ..مشيت نخدم عندو قاليا عنقيني وعنقتو حبيا طلب مني نمارس معاه الجنس باش يخدمني و عطاني 100 درهم ﻿

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أمة استثنائية...

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 20:39

شهادة صــادمة عاملة تتهم مديرها بالتحرش الجنسي بشركة في آسفي ..مشيت نخدم عندو قاليا عنقيني وعنقتو حبيا طلب مني نمارس معاه الجنس باش يخدمني و عطاني 100 درهم

شهادة صــادمة عاملة تتهم مديرها بالتحرش الجنسي بشركة في آسفي ..مشيت نخدم عندو قاليا عنقيني
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