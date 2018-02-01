 بالفيديو.لأول مرة سعيدة شرف تتكلم باللهجة الحسانية و ترد بقوة على المغنية اللي قاتليها شوهتي بالصحراويات ﻿

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أمة استثنائية...

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 11:14

بالفيديو.لأول مرة سعيدة شرف تتكلم باللهجة الحسانية و ترد بقوة على المغنية اللي قاتليها شوهتي بالصحراويات

لأول مرة سعيدة شرف تتكلم باللهجة الحسانية و ترد بقوة على المغنية اللي قاتليها شوهتي بالصحراويات
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