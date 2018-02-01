 دونالد ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية ﻿

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أمة استثنائية...

بتاريــخ : 24 فبراير 2018 / 09:11

دونالد ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية

دونالد ترامب يجدّد دعوته لبناء سياج على طول الحدود الأميركية-المكسيكية…
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