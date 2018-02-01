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أمة استثنائية...

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 19:20

بعد تجربة ستار أكاديمي..هناء الإدريسي تعترف لأول مرة ..مكيناش مصداقية فالبرامج .. تحاربت بزاف فالوسط الفني /هذه حقيقة منعي من دخول لبنان /ها شنو وقع ليا فالمطــار وها علاش المرأة المغربية محبوبة فالدول العربية

بعد تجربة ستار أكاديمي..هناء الإدريسي تعترف لأول مرة ..مكيناش مصداقية فالبرامج .. تحاربت بزاف
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