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أمة استثنائية...

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 18:28

بالفيديو..المؤطر اللي اتاهمو أب طفل رجاوي باستغلاله ماديا يرد بقوة..أنا كَنْخَدم عندي الناس كيفاش غادي ناخد من عندو فلوس باش نخلص الماء و الضوء

المؤطر اللي اتاهمو أب طفل رجاوي باستغلاله ماديا يرد بقوة..أنا كَنْخَدم عندي الناس كيفاش غادي ناخ
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