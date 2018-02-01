 بالفيديو..صدمة كبيرة داخل المدرسة اللي تقتل أمامها تلميذ بطنجة..تصريحات مؤثرة لأصدقاء التلميذ الراحل..وهذا هو سبب الجريمة المروعة ﻿

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العثماني بين نارين

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 23:05

بالفيديو..صدمة كبيرة داخل المدرسة اللي تقتل أمامها تلميذ بطنجة..تصريحات مؤثرة لأصدقاء التلميذ الراحل..وهذا هو سبب الجريمة المروعة

صدمة كبيرة داخل المدرسة اللي تقتل أمامها تلميذ بطنجة..تصريحات مؤثرة لأصدقاء التلميذ الراحل...
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