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العثماني بين نارين

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 19:30

فنان مصري اختار الغناء باللهجة المغربية يفتح قلبه لشوف تيفي..أقرب الشعوب إلى مصر هو الشعب المغربي و عجباتني البيصارة بزاف

فنان مصري اختار الغناء باللهجة المغربية يفتح قلبه لشوف تيفي..أقرب الشعوب إلى مصر هو الشعب المغربي
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