 معاناة حقيقية لساكنة تعيش تحت الأنقاض فكازا..حنا غير كاريين و الدار غادي طيح علينا ﻿

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العثماني بين نارين

بتاريــخ : 19 فبراير 2018 / 01:43

معاناة حقيقية لساكنة تعيش تحت الأنقاض فكازا..حنا غير كاريين و الدار غادي طيح علينا

معاناة حقيقية لساكنة تعيش تحت الأنقاض فكازا..حنا غير كاريين و الدار غادي طيح علينا
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