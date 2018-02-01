 إذاعة أصوات تلبس ثوب التحدي من جديد ..72 ساعة من البث دون إنقطاع احتفاء بمرور عيد ميلادها الحادي عشر بحضور عدد من الفنانين ﻿

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تقديم عرض فيلم ''غزية'' لنبيل عيوش

العثماني بين نارين

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 10:08

إذاعة أصوات تلبس ثوب التحدي من جديد ..72 ساعة من البث دون إنقطاع احتفاء بمرور عيد ميلادها الحادي عشر بحضور عدد من الفنانين

إذاعة أصوات تلبس ثوب التحدي من جديد ..72 ساعة من البث دون إنقطاع احتفاء بمرور عيد ميلادها
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