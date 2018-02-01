 أول تصريح لإلياس العماري بعد إصدار كتابه الجديد..الكتاب مبقاش ديالي وهاكيفاش كتبتو وخا أنا ماشي كاتب ﻿

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العثماني بين نارين

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 23:25

أول تصريح لإلياس العماري بعد إصدار كتابه الجديد..الكتاب مبقاش ديالي وهاكيفاش كتبتو وخا أنا ماشي كاتب

أول تصريح لإلياس العماري بعد إصدار كتابه الجديد..الكتاب مبقاش ديالي وهاكيفاش كتبتو وخا أنا ماشي كاتب
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