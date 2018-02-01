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العثماني بين نارين

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 22:37

جد مؤثر..حالة غريبة ونادرة..عندها 40 عام و مرضات ''بداء الفيل''..شوفو كيفاش وْلات رجليها بحال الفيل..(فيديو)

حالة غريبة ونادرة..عندها 40 عام و مرضات بداء الفيل..شوفو كيفاش وْلات رجليها بحال الفيل..(فيديو)
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