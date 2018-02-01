 حــليوة لشوف تيفي.. كون كانت فبنت الستاتي السيدا تا أنا غادي تكون فيا وها علاش ﻿

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ماذا يريد عمو بن كيران؟

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 13:09

حــليوة لشوف تيفي.. كون كانت فبنت الستاتي السيدا تا أنا غادي تكون فيا وها علاش

حليوة...إلهام بنت الستاتي مافيهاش السيدا...وماشي عاهرة ولكن ماعرفتش منين تاتجيب الفلوس ...
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