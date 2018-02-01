 بالفيديو.. في قلب منزل المسنة اللي انتاحرات فطنجة وهاشنو آخر حاجة قالت للحفيد ديالها ﻿

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بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 15:51

بالفيديو.. في قلب منزل المسنة اللي انتاحرات فطنجة وهاشنو آخر حاجة قالت للحفيد ديالها

في قلب منزل المسنة اللي انتاحرات فطنجة وهاشنو آخر حاجة قالت للحفيد ديالها
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