 مفاجأة وبالفيديو...عبدالسلام البوركي : أنا هو الكاتب الحقيقي لأغنية ''أنتي باغيا واحد'' لسعد المجرد و''صافي صافي'' لأسماء المنور و'' كاينة ولا ماكيناش '' لأحمد شوقي...هذا دليلي وهاشنو تنطالب به ﻿

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بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 12:57

مفاجأة وبالفيديو...عبدالسلام البوركي : أنا هو الكاتب الحقيقي لأغنية ''أنتي باغيا واحد'' لسعد المجرد و''صافي صافي'' لأسماء المنور و'' كاينة ولا ماكيناش '' لأحمد شوقي...هذا دليلي وهاشنو تنطالب به

عبدالسلام البوركي : أنا هو الكاتب الحقيقي لأغنية أنتي باغيا واحد لسعد المجرد وصافي صافي..
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