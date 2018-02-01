 بعد حضوره محاكمة معتقلي الريف بمحكمة الاستئناف..عيوش يكشف كل شيئ..مشيت عند الأب ديال الزفزافي و هضرت مع المعتقلين غناو ليا نشيد وطني وضحكو ليا درت ليهم شارة النصر و خرجت ..كانت زيارة عادية بدون مناورة و بكل وضوح ﻿

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بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 22:29

بعد حضوره محاكمة معتقلي الريف بمحكمة الاستئناف..عيوش يكشف كل شيئ..مشيت عند الأب ديال الزفزافي و هضرت مع المعتقلين غناو ليا نشيد وطني وضحكو ليا درت ليهم شارة النصر و خرجت ..كانت زيارة عادية بدون مناورة و بكل وضوح

بعد حضوره محاكمة معتقلي الريف بمحكمة الاستئناف..عيوش يكشف كل شيئ..مشيت عند الأب ديال الزفزافي
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