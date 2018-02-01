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بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 11:00

بالفيديو..كان عايش حياتو طبيعية و عندو دارو..دار كسيدة خايبة باع الدار باش يْتعالج وتحول لغاسل سيارات..شوفو المعاناة مع البرد والشتاء

كان عايش حياتو طبيعية و عندو دارو..دار كسيدة خايبة باع الدار باش يْتعالج وتحول لغاسل سيارات..
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