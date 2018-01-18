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بتاريــخ : 7 فبراير 2018 / 00:47

نداء مؤثر من مدينة وجدة..تقطعو ليه صباعو فالماكينة ديال الخدمة و طردوه بالقوة..بغيت حقي

قص لي صبعاني وطردوني تعسفيا من االشركة بغيت حقي
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