 بالفيديو..تُحف تعود لبداية القرن الـ20 في متحف اتصالات المغرب بالرباط..شوفو الهواتف ووسائل الاتصال اللي كانوا كيستعملو ناس زمان ﻿

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كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 19:09

بالفيديو..تُحف تعود لبداية القرن الـ20 في متحف اتصالات المغرب بالرباط..شوفو الهواتف ووسائل الاتصال اللي كانوا كيستعملو ناس زمان

تُحف تعود لبداية القرن الـ20 في متحف اتصالات المغرب بالرباط..شوفو الهواتف ووسائل الاتصال...
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