 بكل جرأة..نبيل عيوش يكشف كل شيئ عن فيلمه الجديد غازية..كنبغي المغرب و خاصناش نبقاو نقولو حشومة // منين منعو الزين اللي فيك بحال قطعو ليا إيدي و حيث كنبغي مراتي بغيتها تبان وخا كادير مشاهد مثيرة فالفيلم ﻿

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كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

بتاريــخ : 6 فبراير 2018 / 15:12

بكل جرأة..نبيل عيوش يكشف كل شيئ عن فيلمه الجديد غازية..كنبغي المغرب و خاصناش نبقاو نقولو حشومة // منين منعو الزين اللي فيك بحال قطعو ليا إيدي و حيث كنبغي مراتي بغيتها تبان وخا كادير مشاهد مثيرة فالفيلم

بكل جرأة..نبيل عيوش يكشف كل شيئ عن فيلمه الجديد غازية..كنبغي المغرب و خاصناش نبقاو نقولو حشومة ...
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