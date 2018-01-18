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بتاريــخ : 4 فبراير 2018 / 13:24

فيديو صادم ...بعد المهندس المتشرد: مغربي ''عبقري'' اسمه بامحمد يتكلم 8 لغات بطلاقة وألف 4 كتب عايش في دار المسنين شوفو كيفاش ( قصة جد مؤثرة )

فيديو صادم ...بعد المهندس المتشرد: مغربي عبقري اسمه بامحمد يتكلم 8 لغات بطلاقة وألف 4 كتب
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