 اللي معندوش لفلوس كيموت ..دموع أم محكورة ..منين ولدت معرفتش ولدي مكيشوفش حتى كبر و ملقيتش باش نعالجو و الرميد مدارت لينا والو..لأصحاب القلوب الرحيمة ﻿

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بتاريــخ : 3 فبراير 2018 / 00:16

اللي معندوش لفلوس كيموت ..دموع أم محكورة ..منين ولدت معرفتش ولدي مكيشوفش حتى كبر و ملقيتش باش نعالجو و الرميد مدارت لينا والو..لأصحاب القلوب الرحيمة

دموع أم محكورة ..منين ولدت معرفتش ولدي مكيشوفش حتى كبر و ملقيتش باش نعالجو و الرميد مدارت..
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