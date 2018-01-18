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بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 21:13

بالفيديو..حزن كبير في جنازة الفنان الراحل ''المزكلدي''و الابنة تُعاتب الفنانين..حشومة حتى فنان محضر للجنازة ديال الوالد ولا حتى عضو من النقابة

حزن كبير في جنازة الفنان الراحل المزكلديو الابنة تُعاتب الفنانين..حشومة حتى فنان محضر للجنازة
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