 حفل فني بحضور بعض فعاليات المجتمع المدني السويسري وبعض الجاليات العربية والاوروبية والمغربية بهدف التعريف بالمغرب وبحضارته بحضور الحاج مغيث ﻿

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كيف تكون غنيا في المغرب بـ20 درهم فقط!!

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 15:36

حفل فني بحضور بعض فعاليات المجتمع المدني السويسري وبعض الجاليات العربية والاوروبية والمغربية بهدف التعريف بالمغرب وبحضارته بحضور الحاج مغيث

حفل فني بجنيف
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