 بالفيديو..خريجية ستوديو دوزيم''كاميليا''..مشيت لأراب أيدل و لكن مكملتش وسعد لمجرد نموذج ناجح للفنان المغربي حيث هو اللي وصل الأغنية المغربية للعالمية ﻿

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إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

بتاريــخ : 31 يناير 2018 / 02:20

بالفيديو..خريجية ستوديو دوزيم''كاميليا''..مشيت لأراب أيدل و لكن مكملتش وسعد لمجرد نموذج ناجح للفنان المغربي حيث هو اللي وصل الأغنية المغربية للعالمية

خريجية ستوديو دوزيمكاميليا..مشيت لأراب أيدل و لكن مكملتش وسعد لمجرد نموذج ناجح للفنان المغربي..
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