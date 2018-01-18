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بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 15:03

بالفيديو..الوجه الآخر للمعاناة..أب فقير يبكي بألم الحكرة..عايش أنا وولادي فمقبرة لا حنين لا رحيم..للمساعدة

الوجه الآخر للمعاناة..أب فقير يبكي بألم الحكرة..عايش أنا وولادي فمقبرة لا حنين لا رحيم..للمساعدة
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