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بتاريــخ : 30 يناير 2018 / 14:07

من زاوية أخرى.. والدة مول الموطور اللي ضرباتو طالبة بطوموبيلتها فسلا..ولدي هو اللي كان سايق وهاشنو دارت السيدة اللي ضرباتو هو وولد عمتو اللي مات

من زاوية أخرى.. والدة مول الموطور اللي ضرباتو طالبة بطوموبيلتها فسلا..ولدي هو اللي كان سايق
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