 تفاصيل خطيرة..أول فيديو من مكان الحادثة المميتة بسلا بعدما قتلات سيدة شفار سرق ليها التليفون من وسط الطوموبيل..شوفو أشنو وقع ﻿

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بتاريــخ : 29 يناير 2018 / 17:46

تفاصيل خطيرة..أول فيديو من مكان الحادثة المميتة بسلا بعدما قتلات سيدة شفار سرق ليها التليفون من وسط الطوموبيل..شوفو أشنو وقع

أول فيديو من مكان الحادثة المميتة بسلا بعدما قتلات سيدة شفار سرق ليها التليفون من وسط الطوموبيل
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