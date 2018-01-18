 معاناة حقيقية من قلب مدينة مارتيل..3 ديال الخوت يعانون من مرض نادر و كيمشيو على يديهم و رجليهم و العائلة تناشد القلوب الرحيمة ﻿

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بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 12:23

معاناة حقيقية من قلب مدينة مارتيل..3 ديال الخوت يعانون من مرض نادر و كيمشيو على يديهم و رجليهم و العائلة تناشد القلوب الرحيمة

معاناة حقيقية من قلب مدينة مارتيل..3 ديال الخوت يعانون من مرض نادر و كيمشيو على يديهم
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