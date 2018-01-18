 المغربي صلاح عبد السلام كان ينوي تفجير نفسه في اعتداءات باري لولا عطب في الحزام الناسف‎ ﻿

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بتاريــخ : 27 يناير 2018 / 10:59

المغربي صلاح عبد السلام كان ينوي تفجير نفسه في اعتداءات باري لولا عطب في الحزام الناسف‎

هل كان صلاح عبد السلام ينوي تفجير نفسه في اعتداءات باريس؟
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