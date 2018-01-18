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إلى الوزراء الجدد.. تعينتو.. ونوضو تخدمو

بتاريــخ : 25 يناير 2018 / 00:47

بالفيديو..من قلب شاطئ واد لو معاناة يومية للصيادة مع سمك''النيكرو' كيقطع ليهم الشبكة باش كيصيدو

من قلب شاطئ واد لو معاناة يومية للصيادة مع سمكالنيكرو كيقطع ليهم الشبكة باش كيصيدو
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