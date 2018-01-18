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''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

بتاريــخ : 23 يناير 2018 / 03:37

دخلات لمصحة خاصة بعدما حرقات راسها فكازا..بعد يومين خمجات ليها الحروق و دخلات فكومة والزوج يناشد المسؤولين

دخلات لمصحة خاصة بعدما حرقات راسها فكازا..بعد يومين خمجات ليها الحروق و دخلات فكومة ...
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