 طقوس خاصة..هكذا احتفلت الطائفة اليهودية بالهيلولة بمدينة وجدة ﻿

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''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

بتاريــخ : 21 يناير 2018 / 18:22

طقوس خاصة..هكذا احتفلت الطائفة اليهودية بالهيلولة بمدينة وجدة

طقوس خاصة..هكذا احتفلت الطائفة اليهودية بالهيلولة بمدينة وجدة
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