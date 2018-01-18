 بكل حرقة..والدة الصباغ اللي طاح من فوق جامع فكازاابكي ابنها..ولدي طاح من السلوم و معتقوهش فالسبيطار ﻿

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''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

بتاريــخ : 20 يناير 2018 / 17:02

بكل حرقة..والدة الصباغ اللي طاح من فوق جامع فكازاابكي ابنها..ولدي طاح من السلوم و معتقوهش فالسبيطار

بكل حرقة..والدة الصباغ اللي طاح من فوق جامع فكازاابكي ابنها..ولدي طاح من السلوم و معتقوهش فالسبيطار
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