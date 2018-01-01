 أحوال الطقس :18 يناير 2018 ﻿

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بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 05:44

أحوال الطقس :18 يناير 2018

أحوال الطقس :18 يناير 2018
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