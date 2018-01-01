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''الفهايمية''.. وفن ''الترياب''

بتاريــخ : 18 يناير 2018 / 01:35

بالفيديو..تصريح جد مؤثر لوالدة الخواتات اللي طاحو فحفرة ديال الصرف الصحي فالكارة..بغيت نجبد بناتي و ربطوني و حتى واحد معتقهم قبل ميموتو

تصريح جد مؤثر لوالدة الخواتات اللي طاحو فحفرة ديال الصرف الصحي فالكارة..بغيت نجبد بناتي ...
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