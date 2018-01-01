 أستاذ بالتعاقد يفجرها في وجه وزارة التعليم..نهار الامتحان تقطع علينا الضوء و منين قال لينا المدير جبدو التيليفونات هاشنو وقع ﻿

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نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

بتاريــخ : 16 يناير 2018 / 03:55

أستاذ بالتعاقد يفجرها في وجه وزارة التعليم..نهار الامتحان تقطع علينا الضوء و منين قال لينا المدير جبدو التيليفونات هاشنو وقع

أستاذ بالتعاقد يفجرها في وجه وزارة التعليم..نهار الامتحان تقطع علينا الضوء و منين قال لينا المدير
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