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نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

بتاريــخ : 15 يناير 2018 / 12:53

بالفيديو..من قلب باب سبتة شهادات صادمة لناجيات من حادث التدافع اللي ماتو فيه 2 عيالات دخلو يشريو السلعة وهاشنو وقع بالضبط

من قلب باب سبتة شهادات صادمة لناجيات من حادث التدافع اللي ماتو فيه 2 عيالات دخلو يشريو السلعة
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