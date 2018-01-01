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بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 22:01

بالفيديو..التفاصيل الكاملة والمؤلمة لفاجعة انهيار سقف منزل على رؤوس أفراد أسرة في عز الليل

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة والمؤلمة لفاجعة انهيار سقف منزل على رؤوس أفراد أسرة في عز الليل
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