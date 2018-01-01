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نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 17:45

فيديو جد مؤلم..لن تصدق ما ستراه عيناك: ''منزل في قلب كازا كيعيشو فيه 53 مواطن فقير مهدد بالانهيار في أي لحظة''

جد مؤلم..لن تصدق ما ستراه عيناك: منزل في قلب كازا كيعيشو فيه 53 مواطن فقير مهدد بالانهيار
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