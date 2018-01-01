 نسولو الناس: إلا قالك راجلك ولا مرتك تحيد الفيسبوك..شنو غادي دير؟ تصريحات طريفة ومثيرة ﻿

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نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 13:53

نسولو الناس: إلا قالك راجلك ولا مرتك تحيد الفيسبوك..شنو غادي دير؟ تصريحات طريفة ومثيرة

نسولو الناس: إلا قالك راجلك ولا مرتك تحيد الفيسبوك..شنو غادي دير؟ تصريحات طريفة ومثيرة
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