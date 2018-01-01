 مؤثر و بالفيديو..شابة جميلة حولت حادثة شغل حياتها إلى جحيم بالبيضاء.. كنت خدامة فموروكومول طاح عليَ الثقل ديال 350 كيلو وطردوني بلا تعويضات ﻿

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نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

بتاريــخ : 11 يناير 2018 / 02:41

مؤثر و بالفيديو..شابة جميلة حولت حادثة شغل حياتها إلى جحيم بالبيضاء.. كنت خدامة فموروكومول طاح عليَ الثقل ديال 350 كيلو وطردوني بلا تعويضات

شابة جميلة حولت حادثة شغل حياتها إلى جحيم بالبيضاء.. كنت خدامة فموروكومول طاح عليَ ...
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