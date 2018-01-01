 جد مؤلــــم..عايشة هي ووليداتها فوسط ''عُــشة بالكارطون'' فكازا تحت رحمة البرد و الشتاء مضويين بالشمع و لا حنين لا رحيم ﻿

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نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 17:59

جد مؤلــــم..عايشة هي ووليداتها فوسط ''عُــشة بالكارطون'' فكازا تحت رحمة البرد و الشتاء مضويين بالشمع و لا حنين لا رحيم

مؤلــــم..عايشة هي ووليداتها فوسط عُــشة بالكارطون فكازا تحت رحمة البرد و الشتاء مضويين بالشمع
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