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نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

بتاريــخ : 10 يناير 2018 / 14:58

فنانون و مخرجون مُحبطون في وقفة احتجاجية أمام البرلمان..عيينا من المحسوبية و الزبونيةفنانون و مخرجون مُحبطون في وقفة احتجاجية أمام البرلمان..عيينا من المحسوبية و الزبونية نناشد الملك محمد السادس للتدخل العاجل حيث ''الفنان المغربي كيموت''

فنانون و مخرجون مُحبطون في وقفة احتجاجية أمام البرلمان..عيينا من المحسوبية و الزبونية
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