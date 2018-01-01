 فنان شاب يحتاج للدعم..شاركت فستار أكاديمي وجاني عرض فيه 25 مليون رفضت حيث كانت فيه سميرة الداودي ﻿

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حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

بتاريــخ : 7 يناير 2018 / 02:21

فنان شاب يحتاج للدعم..شاركت فستار أكاديمي وجاني عرض فيه 25 مليون رفضت حيث كانت فيه سميرة الداودي

فنان يحتاج للدعم..شاركت فستار أكاديمي وجاني عرض فيه 25 مليون رفضت حيث كانت فيه سميرة الداودي
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