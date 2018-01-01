 بالفيديو..لحظة وصول جثمان التلميذة اللي ماتت وسط قسم بتطوان إلى مركز التشريح الطبي ﻿

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حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

بتاريــخ : 6 يناير 2018 / 16:38

بالفيديو..لحظة وصول جثمان التلميذة اللي ماتت وسط قسم بتطوان إلى مركز التشريح الطبي

لحظة وصول جثمان التلميذة اللي ماتت وسط قسم بتطوان إلى مركز التشريح الطبي
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