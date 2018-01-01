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حشومة وعار... إنهم يشوهون مهنة الطب

بتاريــخ : 5 يناير 2018 / 17:15

بالفيديو.. لحظة نقل الفنان عبد الرؤوف إلى المستشفى العسكري بأوامر ملكية من الدار البيضاء إلى الرباط..جد مؤثر كايبكي منين شاف الناس

لحظة نقل الفنان عبد الرؤوف إلى المستشفى العسكري بأوامر ملكية من الدار البيضاء إلى الرباط..
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