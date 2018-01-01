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بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 16:12

شاهد بالفيديو هدف نهضة بركان الثاني في مرمى الوداد 2-1

البطولة الوطنية «مؤجل الجولة السابعة» نهضة بركان 2-1 الوداد الرياضي هدف حمدي لعشير في الدقيقة 78.
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