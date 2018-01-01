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بتاريــخ : 4 يناير 2018 / 11:50

بعد الصخيرات..رضيعة تزادت برأسين بطنجة و الأم تناشد بالدموع أصحاب القلوب الرحيمة..السبيطارات جراو علينا و معندناش باش نخلصو العملية حيث المخ خارج على الرأس

بعد الصخيرات..رضيعة تزادت برأسين بطنجة و الأم تناشد بالدموع أصحاب القلوب الرحيمة..
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